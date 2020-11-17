В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости ОРВИ
В санитарном ведомстве отметили, что речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами
В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 43 регионах страны.
В санитарном ведомстве отметили, что речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами.
При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день от гриппа привились 41,2% россиян, что составляет примерно 60,2 млн граждан.
Российские власти в этом году неоднократно призывали граждан прививаться от гриппа, поскольку одновременное заражение гриппом и коронавирусом COVID-19 может повлечь очень серьезные последствия для организма.