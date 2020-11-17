Общественная палата предложила ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах
Представители Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль» предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее предложение они направили новому главе Минстроя и ЖКХ Иреку Файзуллину
Представители Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль» предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Соответствующее предложение они направили новому главе Минстроя и ЖКХ Иреку Файзуллину.
В Общественной палате отметили, что сейчас управляющие компании обязаны проверять системы электроснабжения два раза в год в подъездах многоквартирных домов. При этом за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила «Известиям», что Минстрою предложено ввести обязательные проверки проводки в квартирах сотрудниками УК, а также предусмотреть ответственность для тех, кто будет их проводить.
В Госдуме и Минстрое положительно оценили предложение Общественной палаты, отметив, что большинство граждан не имеет достаточных навыков, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Поэтому контроль за электропроводкой должны осуществлять специализированные организации.