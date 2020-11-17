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Общество
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17 ноября 2020, 07:25

В Симферополе ужесточили график подачи воды в дома из-за продолжающейся засухи

Власти Симферополя с 17 ноября ужесточают график подачи воды населению в связи с ее катастрофической нехваткой в водохранилищах из-за продолжающейся засухи. По новому графику, вода будет подаваться в течение 4 часов в сутки

В Симферополе ужесточили график подачи воды в дома из-за продолжающейся засухи

Власти Симферополя с 17 ноября ужесточают график подачи воды населению в связи с ее катастрофической нехваткой в водохранилищах из-за продолжающейся засухи. По новому графику, вода будет подаваться в течение 4 часов в сутки.

В ГУП «Вода Крыма» уточнили, что по вторникам, средам и четвергам горячую воду будут давать с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, а по пятницам, субботам и воскресеньям - с 18:00 до 22:00. График подачи воды по понедельникам пока не утвержден, сообщает «Интерфакс».

Между тем, пользователи Facebook пожаловались на странице «Воды Крыма» на очень плохое качество воды, а жители многоэтажных домов сообщают о проблемах с напором воды.

В октябре в администрации Севастополя сообщили, что оставшихся запасов Чернореченского водохранилища, снабжающего город, хватит на 81 день.

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