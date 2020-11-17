Минцифры предлагает обязать операторов связи блокировать номера мошенников
Министерство цифрового развития России разработало законопроект, который обяжет операторов связи устанавливать технические средства для противодействия телефонным мошенникам
Министерство цифрового развития России разработало законопроект, который обяжет операторов связи устанавливать технические средства для противодействия телефонным мошенникам.
В тексте законопроекта говорится, что абонент сможет обратиться с жалобой на конкретный номер, после чего оператор должен будет передать эту жалобу в специальную систему проверки. Если факт спама или мошенничества подтвердится, то номер должен быть заблокирован оператором, сообщает «КоммерсантЪ».
Стоит отметить, что почти все крупные операторы связи уже имеют собственные системы, которые отслеживают подозрительные звонки.
В свою очередь в Центробанке РФ сообщили, что только за третий квартал 2020 года операторам связи была передана информация о 9,6 тысячи номеров, которые использовали для мошеннических действий. Однако операторы заблокировали только 66 номеров.