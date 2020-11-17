В Петербурге Роспотребнадзор закрыл Zoom cafe, перепутав его с платформой Zoom
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановило работу Zoom cafe после проверки, которая проводилась по жалобе противников ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Этот фестиваль проходил на платформе Zoom
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановило работу Zoom cafe после проверки, которая проводилась по жалобе противников ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Этот фестиваль проходил на платформе Zoom. Вероятно, противники ЛГБТ сочли, что кафе с таким же названием поддерживает представителей секс-меньшинств.
«На словах говорили, что пришли по жалобе [депутата Виталия] Милонова. Он утверждает, что жалобы не писал. Для нас эта ситуация - абсолютный треш», - заявил в беседе с порталом Znak.com собственник кафе Павел Штейнлухт.
Владелец заведения сообщил, что в ним приходили полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, которые предъявили жалобу известного петербургского борца против ЛГБТ Тимура Булатова на фестиваль «Бок о бок».
Павел Штейнлухт намерен подать жалобу в прокуратуру на действия Роспотребадзора.
ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» должен был состояться в северной столице с 12 по 19 ноября в пространстве «Пальма», однако из-за противодействия полиции мероприятие перенесли в онлайн-платформу в Zoom.