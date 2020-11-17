В России работодатели стали чаще увольнять сотрудников из-за «неподобающих» фото и постов в соцсетях
Российские работодатели стали в два раза чаще увольнять своих сотрудников за неподобающую активность в интернете. Работы теперь можно лишиться из-за постов и фотографий в личных аккаунтах в соцсетях
Российские работодатели стали в два раза чаще увольнять своих сотрудников за неподобающую активность в интернете. Работы теперь можно лишиться из-за постов и фотографий в личных аккаунтах в соцсетях.
Эксперты портала SuperJob провели опрос среди 1,6 тысяч россиян из разных городов и более тысячи компаний. Опрос показал, что в текущем году 10% сотрудников были уволены с работы из-за «неподобающих» публикацией в соцсетях и блогах. В 2011 году доля уволенных из-за интернет-активности сотрудников составляла 5%.
Кроме того, многие работодатели взяли за правило отсеивать соискателей на ту или иную должность после просмотра из аккаунтов в соцсетях. Профили потенциальных сотрудников просматривают 56% компаний.
Эксперты также отметили, что россияне с учетом новых тенденций в подборе персонала стали более осмотрительно вести свои аккауты в соцсетях, чтобы работодателю не попался «компромат» на соискателя. Если в 2011 году только 37% граждан проявляли осторожность при публикации личного контента, то в 2020 году их число выросло до 46%.
При этом только в 5% российских компаний действует свод правил поведения сотрудников в социальных сетях, а в 76% организаций не приняты такие правила, сообщает РБК.