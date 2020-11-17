Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ
Оппозиционер подал в Пресненский райсуд Москвы иск к пресс-секретарю президента России. В пресс-службе суда сообщили, что иск политика принят, но дата заседания по нему пока не назначена
Оппозиционер Алексей Навальный подал в Пресненский райсуд Москвы иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В пресс-службе суда сообщили, что иск политика принят, но дата заседания по нему пока не назначена.
Поводом для обращения в суд стало заявление Дмитрия Пескова о том, что Алексей Навальный якобы сотрудничает с американскими спецслужбами.
Ранее оппозиционер заявил, что считает заказчиком своего отравления президента Владимира Путина. После этого Дмитрий Песков заявил, что обвинение Алексея Навального в адрес главы государства «инспирированы ЦРУ» и являются неприемлемыми. Представитель президента также заявил, что во время лечения Навального в Германии (после отравления – ред.) с ним «работали специалисты ЦРУ и давали ему инструкции».
Оппозиционер назвал слова Пескова порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.
Алексей Навальный просит суд обязать Дмитрия Пескова опубликовать опровержение своих слов на официальном сайте Кремля.