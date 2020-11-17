В Архангельской области сотрудники больницы объявили забастовку из-за отсутствия средств защиты
Медработники требуют предоставить им средства индивидуальной защиты и выплатить им причитающиеся деньги за работу с коронавирусными пациентами
В Архангельской области сотрудники хирургического отделения Няндомской больницы объявили «итальянскую забастовку». Медработники требуют предоставить им средства индивидуальной защиты и выплатить им причитающиеся деньги за работу с коронавирусными пациентами.
Пресс-секретарь независимого профсоюза «Альянс врачей» Александра Захарова рассказала «МБХ медиа», что участники протестной акции официально находятся в статусе уборщиц, но в действительности выполняют обязанности младшего медперсонала. Санитарки, в том числе, ухаживают за пациентами с коронавирусом.
Сотрудники Няндомской больницы сообщили, что руководство не выдает им средства защиты, из-за чего они каждый день рискуют заразиться COVID-19 от пациентов. Кроме того, из-за официального статуса «уборщица» им не полагаются стимулирующие выплаты за работу с ковидными пациентами.