Иркутский НИИ заказал самый дорогой iPhone, но отменил закупку из-за СМИ
Иркутский Институт динамики систем и теории управления имени Матросова, который входит в Сибирское отделение РАН, разместил заказ на покупку смартфона iPhone 11 Pro Max серого цвета с 512 гигабайтами памяти за 126 999 рублей. Позже институт отказался от этой закупки
Иркутский Институт динамики систем и теории управления имени Матросова, который входит в Сибирское отделение РАН, разместил заказ на покупку смартфона iPhone 11 Pro Max серого цвета с 512 гигабайтами памяти за 126 999 рублей. Позже институт отказался от этой закупки.
Внимание на госзаказ обратили «Открытые медиа». Журналисты поинтересовались у института, с какой целью они заказали смартфон американской компании Apple, однако ответа не получили. Однако через два дня эта закупка была отменена в связи с «изменениями в потребности в продукции».
На момент публикации заказа на портале госзакупок iPhone 11 Pro Max был топовой моделью смартфонов Apple, а заказанная иркутскими учеными модификация - самой дорогой в линейке компании. Позже в продажу поступили смартфоны 12-го поколения.