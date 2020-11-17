В Ивановской области сообщили о нехватке мест в моргах из-за пандемии
Глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что из-за необходимости госпитализировать новых заразившихся придется перепрофилировать другие медицинские учреждения, что нанесет ущерб оказанию помощи по иным профилям
Власти Ивановской области сообщили о «напряженной» ситуации с коронавирусом, а также нехватке мест в больницах и моргах.
Глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что из-за необходимости госпитализировать новых заразившихся придется перепрофилировать другие медицинские учреждения, что нанесет ущерб оказанию помощи по иным профилям.
Кроме того, в областных моргах из-за роста числа умерших от коронавируса и нежелания родственников вовремя забирать тела не хватает мест. Проблема, по словам Фокина, возникла из-за того, что родственники умерших ковидных пациентов боятся заразиться и подолгу не забирают тела для захоронения.
В департаменте сообщили, что моргам нужны новые холодильники, а медицинским учреждениям - около 3 тысяч койко-мест.