В Москве с начала пандемии коронавируса уровень безработицы вырос в семь раз
В Москве с начала пандемии коронавируса уровень безработицы вырос в семь раз. Пик безработицы пришелся на сентябрь, когда было зарегистрировано 230 тысяч безработных. Сейчас в столице число безработных составляет 186 тысяч человек
В Москве с начала пандемии коронавируса уровень безработицы вырос в семь раз. Пик безработицы пришелся на сентябрь, когда было зарегистрировано 230 тысяч безработных. Сейчас в столице число безработных составляет 186 тысяч человек.
Глава Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак сообщил, что безработным предлагается порядка 260 тысяч вакансий, сообщает ТАСС.
При этом чиновники утверждают, что ситуация на столичном рынке труда позитивная, так как вакансий намного больше, чем соискателей на них. Власти также заверили, что на выплаты пособий по безработице в городском бюджете зарезервировано более 2 млрд рублей.
Отметим, что в целом по России безработица составляет 4,3 млн человек. Самая сложная ситуация на рынке труда складывается в Ингушетии, Туве, Северной Осетии и Дагестане.