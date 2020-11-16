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Общество
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16 ноября 2020, 17:15

Глава правительства упрекнул губернаторов за несвоевременное принятие мер по борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 упрекнул губернаторов в том, что они слишком медленно принимают решения о введении ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

Глава правительства упрекнул губернаторов за несвоевременное принятие мер по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 упрекнул губернаторов в том, что они слишком медленно принимают решения о введении ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий», - отметил премьер, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Мишустина, такие проволочки ставят под угрозу жизни и здоровье российских граждан, а также увеличивают нагрузку на систему здравоохранения.

Глава правительства призвал региональные власти прислушиваться к мнению санитарных врачей, действовать «проактивно» и не доводить ситуацию до катастрофы. Губернаторы также должны следить за тем, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20%, а граждане не сталкивались с дефицитом лекарств.

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