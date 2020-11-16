Жена задержанного мэра Томска пыталась спрятать банковские документы о счетах чиновника
Перед обыском по месту жительства Ивана Кляйна его жена выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские документы. Подушку подхватил находившийся под окнами водитель женщины и отнес в автомобиль
Стали известны некоторые подробности задержания мэра Томска Ивана Кляйна, который проходит по делу о превышении должностных полномочий. Пока градоначальника задерживали прямо во время селекторного совещания с подчиненными, его супруга пыталась спрятать от силовиков данные о банковских счетах чиновника.
«КоммерсантЪ» сообщает, что перед обыском по месту жительства Ивана Кляйна его жена выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские документы. Подушку подхватил находившийся под окнами водитель женщины и отнес в автомобиль. Позже силовики все же нашли подушку документами и изъяли ее.
Как оказалась, жена мэра Томска спешно пыталась спрятать бумаги с информацией о банковских счетах, на которых семья чиновника хранила 1,3 млрд рублей.
Напомним, Иван Кляйн был задержан утром 13 ноября во время совещания в администрации. Против него возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, мэр давал незаконные указания в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является.