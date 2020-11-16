Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Москва
16 ноября 2020, 15:23

В московской клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятерых пациентов одной из московских клиник. Следователи считают, что смерть этих людей наступила по вине врачей

В московской клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятерых пациентов одной из московских клиник. Следователи считают, что смерть этих людей наступила по вине врачей.

В деле фигурирует частная клиника на Мичуринском проспекте, сотрудники которой оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате действий врачей умерли пять пациентов, еще одной клиентке клиники был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Какое именно лечение проводилось умершим пациентам, не уточняется.

Материалы по теме
В Хакасии из-за пандемии приостановили оказание плановой медицинской помощи
Минздрав рекомендовал регионам лечить амбулаторных пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины
В Саратове студентам-медикам пообещали дать квартиры за работу на «скорой помощи»
Сейчас на главной
Авторская колонка
Допрос следователей, потерявших память
Зачем государство тратит огромные деньги на шоу в судах, где все старательно изображают наличие состязательность сторон, которой и в помине нет? Более полугода в процессе участвует десятки высокопоставленных сотрудников, свидетели, обеспечивается транспорт
Шестун Александр
Наша песня хороша, начинай сначала
чиновники
Наша песня хороша, начинай сначала
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу в сфере государственного управления, в рамках которой власти планируют сократить численность чиновников. Это уже не первая попытка руководства страны сократить бюрократический аппарат
На спящих водителей приходится 20% от всех ДТП
общественный транспорт
На спящих водителей приходится 20% от всех ДТП
Минтранс РФ занялся разработкой нового стандарта о состоянии водителей пассажирского транспорта. Согласно обновленному стандарту, водителей автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем
Новые космические спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже
космос
Новые космические спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже
В госкорпорации сообщили, что космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2» стоят дороже, чем спутники «Глонасс-М», из которых состоит российская навигационная группировка
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
МВД
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
Министерство внутренних дел России запросило у правительства 55 млрд рублей на реализацию проекта по розыску маньяков с помощью искусственного интеллекта
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
коронавирус
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
Власти республики Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Пока это первый российский регион, руководство которого решилось на повторное введение жестких ограничений.
Чудеса на виражах
авиакомпания победа
Чудеса на виражах
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании «Победа», пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. В воздушном пространстве Нефтекамска летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
система распознавания лиц
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит дополнительные средства на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро
По заслугам и награда
госзакупки
По заслугам и награда
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов
Культура
Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
масочный режим
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
сельское хозяйство
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
вакцина от коронавируса
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний занимающихся созданием вакцины против COVID-19
Даю установку!
коронавирус
Даю установку!
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
арест чиновников
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
Мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво»
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
МГУ
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ
Очень важная персона
михаил дегтярев
Очень важная персона
Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей
Мат больше не употре ....
мат
Мат больше не употре ....
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах. Сейчас использование матерных слов в общественном месте попадает под административную статью