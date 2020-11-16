В московской клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятерых пациентов одной из московских клиник. Следователи считают, что смерть этих людей наступила по вине врачей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятерых пациентов одной из московских клиник. Следователи считают, что смерть этих людей наступила по вине врачей.
В деле фигурирует частная клиника на Мичуринском проспекте, сотрудники которой оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате действий врачей умерли пять пациентов, еще одной клиентке клиники был нанесен вред здоровью средней тяжести.
Какое именно лечение проводилось умершим пациентам, не уточняется.