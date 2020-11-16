Власти Омской области передали служебные машины медикам и заказали себе новые
Правительство Омской области объявило тендер на покупку новых автомобилей общей стоимостью 53 млн рублей. Перед этим чиновники объявили, что отказываются от служебных машин в пользу медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией
Правительство Омской области объявило тендер на покупку новых автомобилей общей стоимостью 53 млн рублей. Перед этим чиновники объявили, что отказываются от служебных машин в пользу медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.
Администрация региона передала больницам часть старого автопарка, после чего выделила 52,9 млн рублей на покупку для чиновников новых машин за бюджетный счет.
Портал «Тайга.инфо» сообщает, что «Управление контрактной системы Омской области», которое принадлежит региональному правительству, объявило 16 аукционов на покупку 37 новых автомобилей, выпущенных с конвейера в текущем году.
Машины закупаются в хозяйственное управление регионального правительства, министерство лесного хозяйства, минприроды, казенные учреждения «Областной центр учета и казначейства», «Центр учета и содержания собственности Омской области», «Центр хозяйственного обслуживания главного государственно-правового управления Омской области», а также в «Региональный центр спортивной подготовки», «Дирекцию по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта».