Роспотребнадзор рекомендовал выписывать ковидных пациентов после одного отрицательного теста на коронавирус
Роспотребнадзор направил в медицинские организации рекомендацию выписывать пациентов с коронавирусом после одного отрицательного ПЦР-теста вместо двух тестов
Роспотребнадзор направил в медицинские организации рекомендацию выписывать пациентов с коронавирусом после одного отрицательного ПЦР-теста вместо двух тестов.
В постановлении главного санитарного врача Анны Поповой говорится, что выписка пациентов к занятию трудовой деятельности и обучению возможна уже после одного отрицательного теста на коронавирус. Этих пациентов также разрешается допускать в коллективы.
В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследования проводится не ранее, чем через трое суток, сообщают «Известия».
Также Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с больными коронавирусом выходить из режима самоизоляции через 14 дней без сдачи теста на COVID-19.
Одновременно с этим ведомство постановило, что срок получения результата теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Заразившихся коронавирусом и тех, кто контактировал с ними, необходимо информировать о результатах теста в течение одного рабочего дня.