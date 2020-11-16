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16 ноября 2020, 14:34

Вдова отравленного Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 млн евро

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался в результате отравления радиоактивным веществом полоний, подала иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Вдова отравленного Александра Литвиненко потребовала от России 3,5 млн евро

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался в результате отравления радиоактивным веществом полоний, подала иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Британское издание The Guardian сообщает, что Марина Литвиненко требует от российских властей компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление мужа радиоактивным веществом. 2 млн вдова бывшего силовика требует в связи с потерей заработка, который ее муж и она получили бы благодаря своей работе. Еще 1,5 млн рублей из судебного иска – это штрафные убытки, присуждаемые ответчику в показательном порядке, чтобы удержать его от аналогичных преступлений.

Марина Литвиненко просит суд признать взаимосвязь между убийствами и покушениями, предположительно связанными с российскими спецслужбами: смерть Александра Литвиненко, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также недавнее отравление оппозиционера Алексея Навального.

Вдова Александра Литвиненко отметила, что виновников указанных преступлений «вряд ли удастся доставить в суд», однако «кто-то должен понести за это ответственность». Она также отметила, что во всех этих случаях использовалось химическое оружие, которое запрещено.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании и разоблачавший российские спецслужбы, скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Британские власти считают, что Литвиненко был отравлен полонием бывшим офицером КГБ Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Они встречались с Литвиненко незадолго до его госпитализации с радиоактивным отравлением.

По мнению британских следователей, убийство Литвиненко могло быть одобрено Владимиром Путиным и Николаем Патрушевым, занимавшим тогда должность директора ФСБ.

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