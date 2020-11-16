На Алтае директора экологического фонда задержали во время охоты на краснокнижного барана
В республике Алтай директора экологического фонда «Аргут» Эрмена Суркашева задержали во время охотничьего тура в местах обитания алтайского горного барана аргали, который внесен в Красную книгу
В республике Алтай директора экологического фонда «Аргут» Эрмена Суркашева задержали во время охотничьего тура в местах обитания алтайского горного барана аргали, который внесен в Красную книгу.
Издание «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу Сайлюгемского национального парка сообщает, что вместе с главой экологического фонда задержали бизнесмена из Москвы и организатора трофейных охот из Кош-Агачского района республики Алтай.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.
Эрмен Суркашев и его знакомые заявили, что прибыли охотиться на сибирского горного козла. Представитель Сайлюгемского нацпарка в свою очередь сообщил, что в регионе все давно знают, что горные козлы на территории, где были задержаны охотники, не обитают. При этом в данной местности сосредоточена крупнейшая в России группировка аргали, которые охраняются Красной книгой.