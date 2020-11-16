Глава правительства объявил об очередной попытке сократить численность чиновников
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу в сфере государственного управления, в рамках которой власти планируют сократить численность чиновников. Это уже не первая попытка руководства страны сократить бюрократический аппарат
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу в сфере государственного управления, в рамках которой власти планируют сократить численность чиновников. Это уже не первая попытка руководства страны сократить бюрократический аппарат, который с каждый годом разрастается все больше.
В рамках реформы с 1 января по 1 апреля 2021 года в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, а в территориальных органах - на 10%. В кабмине сообщили, что сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях будет проводиться за счет вакантных должностей, сообщает РИА Новости.
Российские власти за последние 10 лет четыре раза объявляли об оптимизации бюрократического аппарата. Последнее такое предложение озвучивала замлавы Минфина Татьяна Нестеренко в сентябре 2019 года. Чиновница предлагала сократить число госслужащих в регионах на 15%, а сотрудников центрального аппарата - на 10%, чтобы оптимизировать расходы на содержание государственного аппарата.
По словам Нестеренко, в случае отказа от сокращения числа чиновников на индексацию их зарплат только на уровень инфляции придется ежегодно выделять 100 млрд рублей (с учетом среднего оклада федеральных госслужащих в размере 126 тысяч рублей).
По статистике Минфина, сейчас в России на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников государственных и муниципальных органов. В органах власти трудятся около 2,4 млн человек.
Пока же все попытки властей сократить численность чиновников приводят в обратному результату – их становится все больше. Так, в 2018 году после нескольких реформ в сфере госуправления число российских чиновников стало больше еще примерно на 300 тысяч человек.