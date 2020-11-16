В России водителей общественного транспорта обяжут использовать устройства против сна за рулем
Минтранс РФ занялся разработкой нового стандарта о состоянии водителей пассажирского транспорта. Согласно обновленному стандарту, водителей автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем
Минтранс РФ занялся разработкой нового стандарта о состоянии водителей пассажирского транспорта. Согласно обновленному стандарту, водителей автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем.
Транспортное ведомство планирует внести поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества ДТП, сообщают «Ведомости».
В Минтрансе отметили, что причиной большинства аварий с участием пассажирского транспорта является сон за рулем. Особенно эта проблема актуальна для водителей такси, которые работают без отдыха. На спящих водителей приходится 20% от всех ДТП.
На сегодняшний день в мире существуют устройства, которые регистрируют наклон головы водителя, а если тот «кивает» головой (что характерно для засыпающего сидя человека – ред.), то устройство издает громкий звуковой сигнал.
Также есть устройства, следящие за движениями глаз. Такие аппараты регистрируют характерные плавающие движения глазных яблок и увеличение временных отрезков, когда глаза водителя закрыты.
Минтранс РФ собирается использовать для контроля за водителями устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Это браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии, а также неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Еще оно устройство представляет собой софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя.