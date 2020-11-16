16 ноября 2020, 12:54
Новые космические спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже своих предшественников
В госкорпорации сообщили, что космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2» стоят в 4 раза дороже, чем спутники «Глонасс-М», из которых состоит российская навигационная группировка
Новые космические спутники «Глонасс-К2», которые «Роскосмос» планирует запускать на орбиту с 2021 года, оказались намного дороже спутников предыдущих моделей.
В госкорпорации сообщили, что космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2» стоят в 4 раза дороже, чем спутники «Глонасс-М», из которых состоит российская навигационная группировка. По данным РИА Новости, новые аппараты также в два раза дороже спутников модели «Глонасс-К1», которые запускаются с 2011 года.
Причины столь значительного подорожания спутников не сообщаются.