В Новосибирской области закрыли все кинотеатры и фуд-корты в торговых центрах
В Новосибирской области с 16 ноября по решению губернатора Андрея Травникова прекращают работу кинотеатры и фуд-корты, расположенные в торгово-развлекательных центрах
В Новосибирской области с 16 ноября по решению губернатора Андрея Травникова прекращают работу кинотеатры и фуд-корты, расположенные в торгово-развлекательных центрах. Такое решение принято с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.
Согласно указу губернатора, в театрах и кинотеатрах за пределами торговых центров, а также на концертах и фестивалях заполняемость залов не должна превышать 50%. На спортивные мероприятия допускаются зрители в количестве не более 30% от общей вместимости площадки.
Новосибирским работодателям власти рекомендовали перевести на режим удаленной работы не менее 30% своих сотрудников.
В Новосибирской области, по данным на утро 16 ноября, было выявлено 174 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе заразились 20 175 человек, 660 заболевших скончались от осложнений.