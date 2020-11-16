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16 ноября 2020, 11:59

СКР отказал в возбуждении дела о доведении журналистки Ирины Славиной до самоубийства

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной

СКР отказал в возбуждении дела о доведении журналистки Ирины Славиной до самоубийства

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Адвокат семьи журналистки Александр Караваев сообщил «Коммерсанту», что получил от СКР официальный отказ, подписанный следователем по особо важным делам Владимиром Карпухиным

Возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства требуют родственники погибшей, правозащитники и ее коллеги-журналисты. Они считают, что главред портала Koza.press покончила с собой из-за давления со стороны властей. Сама Ирина Славина оставила записку, в которой попросила винить в ее смерти «Российскую Федерацию».

В постановлении СКР об отказе возбуждать дело о доведении до самоубийства следует, что обыск 1 октября в квартире журналистки проходил «при корректном поведении участников». Ирина Славина в свою очередь писала в Facebook, что в 6 утра в ее квартиру «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек». «Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы… Адвокату позвонить не дали», - сообщала журналистка.

23 октября дети и муж Ирины Славиной направили обращения на имя главы МВД Владимира Колокольцева и главы СКР Александра Бастрыкина с требованием проверить сотрудников центра «Э» и главка Нижнего Новгорода, а также взять ситуацию с самоубийством журналистки под свой личный контроль. Аналогичные заявления в силовые ведомства направили независимый профсоюз журналистов, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

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