Новый глава Минприроды проверит своих подчиненных из-за срыва закупки контейнеров для раздельного сбора мусора
Новый глава Минприроды Александр Козлов поручил провести служебную проверку в отношении своих сотрудников в связи с неисполнением поручения вице-премьера Виктории Абрамченко о закупке контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах
Новый глава Минприроды Александр Козлов поручил провести служебную проверку в отношении своих сотрудников в связи с неисполнением поручения вице-премьера Виктории Абрамченко о закупке контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах.
С мая 2020 года Виктория Абрамченко три раза обращалась к Минприроды с поручением установить критерии и правила отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. Поручение вице-премьера так и не было выполнено, из-за чего региональные власти не могут запросить деньги на организацию раздельного сбора отходов у правительства.
На покупку баков для раздельного сбора мусора в федеральном бюджете зарезервирован миллиард рублей. эти деньги должны были быть распределены по регионам до конца 2020 года.