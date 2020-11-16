Прокуратура проверит сделки «Русского стандарта» на фоне конфликта с инвесторами
Прокуратура Москвы по заявлению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя проверит сделки банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Проверка проводится на фоне конфликта держателей дефолтных облигаций и владельца кредитно-финансовой организации
Прокуратура Москвы по заявлению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя проверит сделки банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Проверка проводится на фоне конфликта держателей дефолтных облигаций и владельца кредитно-финансовой организации.
Прокуратура проверит информацию о «возможных неправомерных действиях» банка «Русский стандарт», приведенных в одной из публикаций «Российской газеты». Депутат Вера Ганзя сообщила РБК, что поводом для обращения в прокуратуру стала просьба «заинтересованных граждан» - инвесторов в дефолтные облигации одной из структур Рустама Тарико, по которым заложено 49% акций банка.
Roust Рустам Тарико уже несколько лет находится в конфликте со своими кредиторами, которые оценивают его долг в 757 млн долларов. В феврале 2020 года крупные кредиторы — фонд Pala бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и Aleia Trading — подали иск к банкиру на 3,3 млрд рублей и потребовали возмещения возмещения убытка из-за сделок, которые проводились между банком и водочными компаниями Тарико.
Победу в первой инстанции и апелляции одержал РустамТарико, а в сентябре 2020 года лондонский Citibank (трастовый управляющий заложенными акциями), действующий от имени всех кредиторов, подал иск о взыскании 49% банка. Пока этот иск рассмотрен не был.
Веран Ганзя заявила, что инвесторы прислали ей сентябрьскую статью из «Российской газеты», в которой сообщалось, что независимая экспертиза показала, что с 2015 года из банка «Русский стандарт» могло быть выведено в общей сложности около 23 млрд рублей.
Представитель «Русского стандарта» связал публикацию в «Российской газете» с заседанием по иску Pala Assets и Aleia Trading, состоявшимся 28 октября и завершившимся в пользу владельца банка.