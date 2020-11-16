Меню
Бизнес
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
16 ноября 2020, 11:30

Прокуратура проверит сделки «Русского стандарта» на фоне конфликта с инвесторами

Прокуратура Москвы по заявлению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя проверит сделки банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Проверка проводится на фоне конфликта держателей дефолтных облигаций и владельца кредитно-финансовой организации

Прокуратура проверит сделки «Русского стандарта» на фоне конфликта с инвесторами

Прокуратура Москвы по заявлению депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя проверит сделки банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Проверка проводится на фоне конфликта держателей дефолтных облигаций и владельца кредитно-финансовой организации.

Прокуратура проверит информацию о «возможных неправомерных действиях» банка «Русский стандарт», приведенных в одной из публикаций «Российской газеты». Депутат Вера Ганзя сообщила РБК, что поводом для обращения в прокуратуру стала просьба «заинтересованных граждан» - инвесторов в дефолтные облигации одной из структур Рустама Тарико, по которым заложено 49% акций банка.

Roust Рустам Тарико уже несколько лет находится в конфликте со своими кредиторами, которые оценивают его долг в 757 млн долларов. В феврале 2020 года крупные кредиторы — фонд Pala бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и Aleia Trading — подали иск к банкиру на 3,3 млрд рублей и потребовали возмещения возмещения убытка из-за сделок, которые проводились между банком и водочными компаниями Тарико.

Победу в первой инстанции и апелляции одержал РустамТарико, а в сентябре 2020 года лондонский Citibank (трастовый управляющий заложенными акциями), действующий от имени всех кредиторов, подал иск о взыскании 49% банка. Пока этот иск рассмотрен не был.

Веран Ганзя заявила, что инвесторы прислали ей сентябрьскую статью из «Российской газеты», в которой сообщалось, что независимая экспертиза показала, что с 2015 года из банка «Русский стандарт» могло быть выведено в общей сложности около 23 млрд рублей.

Представитель «Русского стандарта» связал публикацию в «Российской газете» с заседанием по иску Pala Assets и Aleia Trading, состоявшимся 28 октября и завершившимся в пользу владельца банка.

Материалы по теме
Банк «Русский стандарт» обвинили в сокрытии от кредиторов данных о своих директорах
Кредиторы банкира Рустама Тарико потребовали от него 3,7 млрд рублей
«Русский стандарт» увидел дно
Сейчас на главной
Наша песня хороша, начинай сначала
чиновники
Наша песня хороша, начинай сначала
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу в сфере государственного управления, в рамках которой власти планируют сократить численность чиновников. Это уже не первая попытка руководства страны сократить бюрократический аппарат
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
МВД
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
Министерство внутренних дел России запросило у правительства 55 млрд рублей на реализацию проекта по розыску маньяков с помощью искусственного интеллекта
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
коронавирус
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
Власти республики Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Пока это первый российский регион, руководство которого решилось на повторное введение жестких ограничений.
Чудеса на виражах
авиакомпания победа
Чудеса на виражах
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании «Победа», пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. В воздушном пространстве Нефтекамска летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
система распознавания лиц
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит дополнительные средства на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро
По заслугам и награда
госзакупки
По заслугам и награда
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов
Культура
Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
масочный режим
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
сельское хозяйство
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
вакцина от коронавируса
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний занимающихся созданием вакцины против COVID-19
Даю установку!
коронавирус
Даю установку!
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
арест чиновников
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
Мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво»
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
МГУ
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ
Очень важная персона
михаил дегтярев
Очень важная персона
Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей
Мат больше не употре ....
мат
Мат больше не употре ....
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах. Сейчас использование матерных слов в общественном месте попадает под административную статью
Общество
В Санкт-Петербурге разработали суперточный тест на антитела к коронавирусу
Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Разработчики заявляют, что эта система не дает ложноположительных результатов
Российские власти ввели «зеркальные» санкции против Франции и Германии
антироссийские санкции
Российские власти ввели «зеркальные» санкции против Франции и Германии
Москва ввела санкции против Франции и Германии в ответ на санкции из-за отравления Алексея Навального. Глава МИД России сообщил, что ответные ограничения затрагивают руководящих сотрудников аппаратов руководителей стран
В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
вакцина от коронавируса
В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом медицинского работника, который был привит вакциной «Спутник V»