16 ноября 2020, 10:59
Дмитрий Рогозин сообщил о сокращении «раздутых» зарплат менеджеров «Роскосмоса»
Рогозин написал в Facebook, что «Роскосмос» перешел на режим «максимальной экономии», в рамках которого были на 15-20% сокращены «раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента». Попадает ли под сокращение зарплаты сам Рогозин, не уточняется
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о сокращении зарплаты менеджерам на 15-20%.
Рогозин написал в Facebook, что «Роскосмос» перешел на режим «максимальной экономии», в рамках которого были на 15-20% сокращены «раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента». Попадает ли под сокращение зарплаты сам Рогозин, не уточняется.
Кроме того, на 100 человек был сокращен аппарат корпорации и со 100 до 15 человек сокращается аппарат ОРКК.
Дмитрий Рогозин отметил, что бюджет корпорации пойдет на создание нового научно-технического задела.