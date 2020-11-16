16 ноября 2020, 10:52
В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 22 778 человек
В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 22 778 новых случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 303 смерти пациентов от осложнений
Фото: РИА Новости
В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 22 778 новых случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 303 смерти пациентов от осложнений.
С начала пандемии коронавирусом заразились уже 1 948 603 человек. Из них 1 453 849 человек выздоровели, а 33 489 человек скончались.
В Москве за прошедшие сутки выявили 6 360 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 810, в Петербурге – 2 039, в Нижегородской области – 403, в Свердловской области – 341, в Ростовской области – 314, в Красноярском крае – 327, в Воронежской области – 306, в Иркутской области – 254, в Архангельской области – 346.