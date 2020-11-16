16 ноября 2020, 10:39
Российская полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
Министерство внутренних дел России запросило у правительства 55 млрд рублей на реализацию проекта по розыску маньяков с помощью искусственного интеллекта
Министерство внутренних дел России запросило у правительства 55 млрд рублей на реализацию проекта по розыску маньяков с помощью искусственного интеллекта.
Telegram-канале «Комсомольская правда» сообщает, что нейросеть будет использоваться в специальном программном обеспечении, которое позволит следователям автоматически выявлять признаки серийных и взаимосвязанных преступлений. Программа также сможет определять внешность маньяков по биоматериалу, полученному с мест преступлений. Сейчас се это делать приходится в ручном режиме.
Российская полиция планирует внедрить новые технологии в ближайшие два года.