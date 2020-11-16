16 ноября 2020, 08:21
Новый глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекцией. подробности о его состоянии здоровья не приводятся
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекцией. подробности о его состоянии здоровья не приводятся.
В связи с заражением COVID-19 Виталий Савельев ушел на самоизоляцию, а его обязанности временно будет исполнять глава Росавиации Александр Нерадько, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что Виталий Савельев был назначен главой Минтранса РФ 10 ноября 2020 года. На этом посту он сменил Евгения Дитриха.