16 ноября 2020, 08:13
Заместитель гендиректора авиакомплекса «Ильюшин» скончался от коронавируса
Заместитель гендиректора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина генерал-майор Юрий Смелтер скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О кончине топ-менеджера сообщил в Facebook сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин
Заместитель гендиректора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина генерал-майор Юрий Смелтер скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О кончине топ-менеджера сообщил в Facebook сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин.
Напомним, что сын Дмитрия Рогозина до апреля 2019 года возглавлял «Ильюшин».
Алексей Рогозин написал, что вместе с Юрием Смелтером они в 2017 году пришли работать в «Ил». Г-н Смелтер курировал все авиационные программы. «Он пользовался авторитетом и среди военных, и среди гражданских специалистов», - добавил бывший глава «Ильюшина».