Компания Илона Маска отправила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде (штат США). Трансляцию запуска можно было посмотреть на ютьюб-канале NASA
Компания SpaceX Илона Маска отправила к Международной космической станции (МКС) первую регулярную миссию Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.
Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде (штат США). Трансляцию запуска можно было посмотреть на ютьюб-канале NASA.
На борту американского космического корабля находятся три астронавта NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Отметим, что это уже второй в текущем году пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска.
Первый полет Crew Dragon к МКС вместе с астронавтами состоялся в мае 2020 года.