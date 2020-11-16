Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун из-за коронавируса
Власти республики Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Пока это первый российский регион, руководство которого решилось на повторное введение жестких ограничений.
Власти республики Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Пока это первый российский регион, руководство которого решилось на повторное введение жестких ограничений.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о закрытии всех в регионе торговых центров, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов. Ограничения не распространяются на заведения общепита, расположенных на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, а также розничную торговлю товарами первой необходимости.
Губернатор объяснил введение локдауна острой нехваткой мест в больницах и лекарств. По словам г-на Цыденова, сейчас бурятские врачи «работают на износ, сжав зубы».
Ограничения будут действовать до 30 ноября и продлевать их власти не планируют, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным на 15 ноября, в Бурятии было выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 14 838 человек, скончались от осложнений 273 человек.