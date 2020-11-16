В печально известной ярославской ИК-1 одного из арестантов нашли мертвым
В ярославской исправительной колонии №1 одного из арестантов нашли мертвым. В пресс-службе управления ФСИН по региону подтвердили данную информацию, но подробностей происшествия не сообщили
В ярославской исправительной колонии №1 одного из арестантов нашли мертвым. В пресс-службе управления ФСИН по региону подтвердили данную информацию, но подробностей происшествия не сообщили.
«Ярновости» сообщают, что умершим арестантом был бывший директор «Комбината соцпитания» Владимир Руденко, осужденный на 3,5 года по делу о мошенничестве с поставкой питания для психиатрической больницы.
Издание утверждает, что Руденко обнаружили с разбитой головой перед зданием, где он находился на карантине.
Следственный комитет по Ярославской области начал проверку по факту смерти заключенного.
Напомним, в 2018 году вокруг ярославской ИК-1 разгорелся громкий скандал из-за пыток заключенных. «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии издеваются над одним из арестантов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 16 сотрудников колонии.