Росавиация проверит лоукостер «Победа» из-за акции в небе в поддержку Артема Дзюбы
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании, пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста. В воздушном летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании «Победа», пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. В воздушном пространстве Нефтекамска летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ.
Акцию в поддержку Артема Дзюбы, который был отстранен от участия в матче сборной России из-за слитого в интернет интимного видео, устроили пилоты рейса Москва - Екатеринбург 11 ноября.
Источник РБК в Росавиации подтвердил, что по факту происшествия в небе проводится проверка. В ведомстве сообщили, что экипаж «Победы» запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств». Данные маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. В итоге самолет приземлился в Екатеринбурге с задержкой на 20 минут.
Между тем, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что история с нарисованным в небе фаллосом может быть просто вирусной рекламой авиакомпании «Победа». «Лоукостер каждую копейку считает, а тут летали кругами, сжигали керосин, выжигали рабочее время», - отметил Гусаров.