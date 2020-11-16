В городе Кулебаки у замначальника полиции нашли коттедж за 60 млн рублей
В программе «Кстати» на нижегородском телевидении показали кадры съемок с дрона. В свою очередь опрошенные риелторы заявили, что стоимость такого особняка составляет не менее 60 млн рублей
В городе Кулебаки Нижегородской области у сотрудника местной полиции обнаружили коттедж стоимостью около 60 млн рублей.
В программе «Кстати» на нижегородском телевидении показали кадры съемок с дрона. В свою очередь опрошенные риелторы заявили, что стоимость такого особняка составляет не менее 60 млн рублей.
Недвижимость с коттеджем, навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит заместителю начальника полиции по городу Кулебаки Алексею Волкову, сообщает «Лента.ру».
Местные жители рассказали, что полицейский приобрел от четырех до шести участков земли, на которых построил дом и даже насыпал себе отдельную дорогу. Строители, которые занимались отделкой коттеджа Волкова, рассказали, что внутри «все вплоть до золотых туалетов».
В местной полиции информацию о дорогостоящем коттедже замначальника пока не прокомментировали, а Следственный комитет проведет по данному факту проверку.