Власти Москвы потратят 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит дополнительные средства на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит 252 млн рублей на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения (ИСВН) в метро.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен поставить и установить не менее 2 220 жестких дисков объемом не менее 4 Тбайт каждый. Общая вместимость хранилища записей с камер метрополитена после этого должна увеличится минимум на 8 880 Тбайт.
Напомним, что в настоящее время в столичном метрополитене работает несколько тысяч камер, которые могут автоматически фиксировать пассажиров без билетов и распознавать лица нарушителей или людей, находящихся в розыске.
Летом текущего года московские власт уже выделяли 1,4 млрд рублей на дополнительные камеры с системой распознавания лиц, которые планируются установить в вагонах метро.