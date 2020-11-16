16 ноября 2020, 00:35
В Иркутской области коммунальщики посыпали скользкую дорогу песком с человеческими останками
В городе Киренск Иркутской области коммунальщики посыпали автомобильную дорогу от гололеда песком с фрагментами человеческих костей. Местные жители поделились фотографиями лежащих на дороге костей
Фото: ВКонтакте/В отставке | МВД полиция
В городе Киренск Иркутской области коммунальщики посыпали автомобильную дорогу от гололеда песком с фрагментами человеческих костей.
Местные жители поделились фотографиями лежащих на дороге костей, после чего правоохранительные органы начали по данному факту проверку.
«Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что коммунальщики взяли песчано-гравийную смесь для обработки дорог около старого кладбища. Кости и череп, которые были найдены на дороге, имеют возраст более ста лет.
Власти Киренска заверили, что человеческие останки уже убрали с дороги.