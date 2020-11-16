Меню
Происшествия
4 млрд оттенков коррупции
16 ноября 2020, 00:03

Московского бизнесмена задержали по подозрению в нападении на экс-главу «ВИМ-Авиа»

В Москве правоохранительные органы задержали бизнесмена по подозрению в нападении на бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрея Лайко. Имя задержанного не сообщается

Московского бизнесмена задержали по подозрению в нападении на экс-главу «ВИМ-Авиа»

В Москве правоохранительные органы задержали бизнесмена по подозрению в нападении на бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрея Лайко. Имя задержанного не сообщается.

Нападение на г-на Лайко было совершено в ночь на 14 ноября, когда он шел домой из химчистки. Злоумышленник напал на него и проломил голову битой.

Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Правоохранительные органы возбудили по факту нападения на бывшего гендиректора «ВИМ-Авиа» (перевозчик прекратил полеты - ред.) уголовное дело по статье «Причинение умышленного вреда здоровью».

Материалы по теме
Сотрудники «ВИМ-Авиа» сообщили о невозможности связаться с руководством компании
Жители Чукотки готовят коллективную претензию к «ВИМ-Авиа» из-за прекращения полетов
Налоговая служба подала иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Сейчас на главной
Росавиация проверит лоукостер «Победа» из-за акции в небе в поддержку Артема Дзюбы
авиакомпания победа
Росавиация проверит лоукостер «Победа» из-за акции в небе в поддержку Артема Дзюбы
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании, пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста. В воздушном летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
система распознавания лиц
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит дополнительные средства на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро
По заслугам и награда
госзакупки
По заслугам и награда
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов
Культура
Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
масочный режим
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
сельское хозяйство
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
вакцина от коронавируса
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний занимающихся созданием вакцины против COVID-19
Даю установку!
коронавирус
Даю установку!
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
арест чиновников
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
Мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво»
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
МГУ
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ
Очень важная персона
михаил дегтярев
Очень важная персона
Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей
Мат больше не употре ....
мат
Мат больше не употре ....
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах. Сейчас использование матерных слов в общественном месте попадает под административную статью
Общество
В Санкт-Петербурге разработали суперточный тест на антитела к коронавирусу
Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Разработчики заявляют, что эта система не дает ложноположительных результатов
Российские власти ввели «зеркальные» санкции против Франции и Германии
антироссийские санкции
Российские власти ввели «зеркальные» санкции против Франции и Германии
Москва ввела санкции против Франции и Германии в ответ на санкции из-за отравления Алексея Навального. Глава МИД России сообщил, что ответные ограничения затрагивают руководящих сотрудников аппаратов руководителей стран
В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
вакцина от коронавируса
В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом медицинского работника, который был привит вакциной «Спутник V»
Россия пригрозила выходом из Организации по запрещению химического оружия
ОЗХО
Россия пригрозила выходом из Организации по запрещению химического оружия
Российские власти не исключили выхода из Организации по запрещению химического оружия, если она продолжит «штамповать решения по неугодным режимам»
Минобороны предложило регионам помощь в борьбе с коронавирусом. Ведомство готово развернуть полевые госпитали
коронавирус
Минобороны предложило регионам помощь в борьбе с коронавирусом. Ведомство готово развернуть полевые госпитали
Минобороны направит в Хакасии медицинский отряд специального назначения для развертывания мобильного госпиталя на 100 мест
В России коронавирусом заразились еще 21 608 человек и 439 человек скончались
коронавирус
В России коронавирусом заразились еще 21 608 человек и 439 человек скончались
В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 1 858 568 человек