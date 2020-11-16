16 ноября 2020, 00:03
Московского бизнесмена задержали по подозрению в нападении на экс-главу «ВИМ-Авиа»
В Москве правоохранительные органы задержали бизнесмена по подозрению в нападении на бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрея Лайко. Имя задержанного не сообщается
В Москве правоохранительные органы задержали бизнесмена по подозрению в нападении на бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрея Лайко. Имя задержанного не сообщается.
Нападение на г-на Лайко было совершено в ночь на 14 ноября, когда он шел домой из химчистки. Злоумышленник напал на него и проломил голову битой.
Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
Правоохранительные органы возбудили по факту нападения на бывшего гендиректора «ВИМ-Авиа» (перевозчик прекратил полеты - ред.) уголовное дело по статье «Причинение умышленного вреда здоровью».