15 ноября 2020, 10:55
Бывший президент Московского индустриального банка умер от COVID-19
Бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк), а также член центрального совета партии «Справедливая Россия» Абубакар Арсамаков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 64 года
Фото: КоммерсантЪ
Бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк), а также член центрального совета партии «Справедливая Россия» Абубакар Арсамаков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 64 года.
На сайте «Справедливой России» сообщается, что Абубакар Арсамаков «стал очередной жертвой коронавируса». В партии отметили, что врачи боролись за его жизнь, но все равно не смогли его спасти.
Абубакар Арсамаков возглавлял Московский индустриальный банк с 1998 года. В январе 2019 года Центробанк объявил о санации МИнБа через ФКБС в связи с неспособностью банка самостоятельно решить финансовые проблемы. Арсамакову и еще 19 бывшим топ-менеджерам банка предъявили требования на сумму 195,7 млрд рублей.