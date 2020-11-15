Один из спонсоров «Единой России» получил контракт от Росгвардии на поставку автозаков
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов.
По условиям контракта подрядчик должен поставить Росгвардии автозаки модели АТНП-5350. Один такой автозак обойдется федеральному бюджету в 6,3 млн рублей. Всего Росгвардия закупит 29 таких машин. «МБХ медиа» отмечает, что ранее силовики закупали автозаки по цене 5,9 млн рублей за штуку.
В 2018 году компания Алия Чеченова вошла в топ-25 самых быстрорастущих компаний России. СМИ Кабардино-Балкарии (бизнесмен родился в этой республике) называли его предполагаемым братом бывшего спикера Заксобрания региона Ануара Чеченова.