14 ноября 2020, 15:49
Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса
Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Смерть народного артиста наступила рано утром в субботу.
Официальный представитель актера Артур Согомонян рассказал агентству ТАСС, что в последнее время Армен Джигарханян сильно болел и несколько раз попадал в больницу.
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса.
Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. После окончания школы в 1952 году он пытался поступить в московский ГИТИС, но на курс не попал. В кино он дебютировал в 1960-м году.