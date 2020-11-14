Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Главконтроля.
Напомним, что в Москве штраф за отказ носить защитную маску в общественных местах составляет 4-5 тысячи рублей. Таким образом, москвичи были оштрафованы на сумму от 410 до 512 млн рублей.
В Главконтроле сообщили, что каждый день выявляется около 3 тысяч нарушителей масочного режима. Чаще всего нарушителей санитарно-эпидемиологических правил выявляют в магазинах и общественном транспорте.