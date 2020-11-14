Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль.
Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации.
В России в настоящее время работает несколько крупных производителей грибов, среди которых компания «Грибная радуга». Долей в размере 70% в этой компании владеет муж сестры премьера Александр Удодов, который является фигурантов нескольких расследований Фонда борьбы с коррупцией.
По данным The Bell, бизнес «Грибной радуги», которая была зарегистрирована в 2015 году, процветал быстрыми темпами. Так, если в 2017 году активы компании составляли 1,6 млрд рублей, то в 2018 году уже 4,3 млрд рублей, а выручка увеличилась со 197 млн рублей до 974 млн рублей. В 2018 году «Грибная радуга» заплатила в бюджет налогов на 45 млн рублей.