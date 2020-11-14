Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины против коронавируса
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний, которые занимаются созданием вакцины и лекарств против коронавируса COVID-19
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний, которые занимаются созданием вакцины и лекарств против коронавируса COVID-19.
Целью хакеров были ведущие фармацевтические компании и исследователи вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. В Microsoft заявили, что к атакам причастны российская хакерская группа Fancy Bear, а также северокорейские взломщики Zinc и Cerium.
Хакеры пытались украсть данные разработчиков вакцины с помощью подбора пароля и взлома учетных записей, а также за счет отправки сообщения со сфабрикованными должностными инструкциями. Помимо этого, злоумышленники маскировали письма под запросы представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В Microsoft отметили, что большая часть атак была заблокирована средствами защиты, встроенными в их продукты.