Московские чиновники опубликовали в открытом доступе личные данные главы Минтранса Виталия Савельева
Московские чиновники допустили утечку в открытый доступ персональных данных экс-главы «Аэрофлота», а ныне министра транспорта России Виталия Савельева
Московские чиновники допустили утечку в открытый доступ персональных данных экс-главы «Аэрофлота», а ныне министра транспорта России Виталия Савельева.
Одна из структур мэрии Москвы опубликовала файл, в котором указан номер паспорта, год и место рождения, а также место постоянной регистрации Виталия Савельева. Чиновник прописан в элитном жилом комплексе на Патриарших прудах, сообщают «Открытые медиа».
Персональные данные нового главы Минтранса РФ содержатся в договоре аренды помещений, который в июне на сайте госзакупок разместила Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы (Мосгорпарк, входит в структуру Департамента культуры столицы).
Мосгорпарк на год арендовал у Виталия Савельева (ИП Савельев) помещения площадью более 1000 квадратных метров в бизнес-центре «Чистые пруды» на Тургеневской площади за 28,9 млн рублей.
По данным Росреестра, Виталию Савельеву действительно принадлежит квартира в ЖК «Патриарх», адрес которой указан в договоре с «Мосгорпарком». Апартаменты площадью 207,4 кв. м чиновник приобрел в элитном комплексе «Патриарх» на Малой Бронной сразу после сдачи дома в 2002 году. Кадастровая стоимость квартиры составляет 82 млн рублей. рыночная же стоимость квартир в этом ЖК составляет 200-700 млн рублей.
По данным «Собеседника», родственнице чиновника Елене Савельевой в «Патриархе» принадлежат еще две квартиры площадью 146,7 и 122,8 кв. м и кадастровой стоимостью в 110 млн рублей.
С 2015 года Савельев получил от Мосгорпарка 209 млн рублей по семи договорам аренды офисов в бизнес-центре «Чистые пруды». Бывшему директору «Аэрофлота» там принадлежат помещения площадью не менее 3655 кв.м., кадастровая стоимость которых составляет 931 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, чиновники не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. В этой свяхи Вталий Савельев после назначения на пост главы Минтранса подал заявление в налоговую на прекращение деятельности ИП.