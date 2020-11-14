В Нагорном Карабахе армяне перед отъездом сжигают свои дома и другие постройки
В Нагорном Карабахе армяне, проживающие в районах, которые по условиям мирного соглашения должны перейти Азербайджану, перед отъездом сжигают свои дома
В Нагорном Карабахе армяне, проживающие в районах, которые по условиям мирного соглашения должны перейти Азербайджану, перед отъездом сжигают свои дома.
Информагентство «Sputnik Армения» сообщает, что в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах горят жилые дома, магазины и другие постройки. Местные жители таким образом выражают протест против «унизительного» для Армении мирного соглашения с Азербайджаном. Люди также массово вывозят домашнюю утварь, мебель и животных.
Помимо этого жители Нагорного Карабаха прощаются с достопримечательностями непризнанной республики. Люди приходят в православные храмы, чтобы помолиться там «в последний раз».
Напомним, 9 ноября Армения и Азербайджан подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По этому договору под контроль Азербайджана перейдут Кельбаджарский район, Агдамский район и Лачинский район. В свою очередь Россия введет в Нагорный Карабах около двух тысяч миротворцев.