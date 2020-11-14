В Свердловской области депутата-единоросса арестовали по подозрению в развращении несовершеннолетней
В Свердловской области суд арестовал депутата Байкаловского сельского поселения от «Единой России» Владимира Барыкина по подозрению в развращении 15-летней школьницы
В Свердловской области суд арестовал депутата Байкаловского сельского поселения от «Единой России» Владимира Барыкина по подозрению в развращении 15-летней школьницы. Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Заседание по избранию Владимиру Барыкину меры пресечения проходило в закрытом режиме.
«Комсомольская правда-Екатеринбург» сообщает, что 69-летнего Владимира Барыкина подозревают в развращении 15-летней школьницы. Инцидент произошел еще в марте 2019 года, а единоросса тогда задержали с поличным.
Барыкин четыре раза избирался депутатом Байкаловского сельского поселения. Ранее он был пограничником, работал водителем автобуса, а сейчас возглавляет транспортную компанию ООО «Экспресс».
Между тем, в пресс-службе свердловского отделения «Единой России» сообщили Znak.com, что арестованный Владимир Барыкин не является членом партии, поскольку в случае возбуждения против кого-то из партийцев уголовного дела, членство этого человека автоматически приостанавливается до решения суда. После решения его либо восстановят в партии, либо исключат окончательно.
В партии власти добавили, что при выдвижении Барыкина сведений о его моральном поведении не было.