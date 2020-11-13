Аркадий Ротенберг оспорил решение лондонского суда о передаче бывшей жене особняка в графстве Суррей
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина, оспорил в британском апелляционном суде решение Высокого суда Лондона о передаче своей бывшей жене особняка в Великобритании
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина, оспорил в британском апелляционном суде решение Высокого суда Лондона о передаче своей бывшей жене особняка в Великобритании стоимостью 27,5 млн фунтов стерлингов (около 36,2 млн евро).
Издание The Times сообщает, что судебный спор касается усадьбы Рибсден с теннисными кортами и бассейном, которая располагается в графстве Суррей. Этот дом Аркадий Ротенберг купил в 2012 году, а через год он решил развестись со своей женой.
Бракоразводный процесс российского бизнесмена проходил в британском суде, который обязал олигарха передать усадьбу Рибсден Наталье Ротенберг. Юристы Аркадия Ротенберга оспорили это решение, а в ходе нового разбирательства выяснилось, что особняк «окружает сложная структура офшоров».
Адвокаты Ротенберга утверждают, что усадьба на самом деле принадлежит не самому бизнесмену, а значит, не может участвовать в разделе имущества. Юристы предоставили документы, согласно которым, в 2012 году усадьбу приобрела компания Ravendark, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах и владельцем которой является Дмитрий Калантырский. Ранее он занимал должность президента-председателя правления «СМП Банка», который принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Для покупки усадьбы компания Ravendark взяла кредит на 34,5 млн фунтов стерлингов у кипрской компании Olpon Investments, которую, по данным The Times, также контролирует г-н Ротенберг.
Высокий суд Лондона посчитал, что договор о займе между двумя этими компаниями был лишь «отвлекающим маневром», а Аркадий Ротенберг является «настоящим бенефициаром» усадьбы. Сейчас юристы миллиардера попытаются это утверждение оспорить.