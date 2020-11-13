13 ноября 2020, 17:11
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом
Чиновник сообщил в своем Instagram, что его тест на COVID-19 оказался положительным. У него повысилась температура, поэтому он вызвал участкового врача на дом для сдачи анализа
Глава Владимирской области Владимир Сипягин стал еще одним губернатором, заразившимся коронавирусной инфекцией.
Чиновник сообщил в своем Instagram, что его тест на COVID-19 оказался положительным. У него повысилась температура, поэтому он вызвал участкового врача на дом для сдачи анализа.
Владимир Сипягин отметил, что продолжит исполнять свои обязанности, но в дистанционном формате.
Между тем, жители Владимирской области в комментариях под постом губернатора поинтересовались у него, каким образом он узнал результаты теста на коронавирус на следующий день после визита врача и сдачи анализов. Пользователи отметили, что «простым смертным» результатов теста на COVID-19 приходится ждать по три недели.