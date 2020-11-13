Управделами закупит средства защиты от вируса для сотрудников по завышенным ценам
Управление делами президента России заключило договор на поставку средств индивидуальной защиты общей стоимостью 13,5 млн рублей. Госконтракт получила дочерняя структура управделами — унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции»
Управление делами президента России заключило договор на поставку средств индивидуальной защиты общей стоимостью 13,5 млн рублей. Госконтракт получила дочерняя структура управделами — унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции». ФГУП стало единственным поставщиком.
Согласно контракту, для сотрудников администрации президента закупят 273 тысяч одноразовых масок, 59 тысяч пар перчаток, 16 тысяч антисептических спреев и 600 тысяч обеззараживающих салфеток. В списке закупок также значатся 800 медицинских респираторов «СПИРО-403» и 501 фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей «СПИРО-313Э».
«Открытые медиа» отмечают, что стоимость защитных масок в контракте Управделам президента выше, чем закупочные цены для других госучреждений. Так, закупочная стоимость одной маски по контаркту управделами с учетом опта составляет 17 рублей за штуку. Столько же стоят маски в розницу в российских аптеках. Стоит отметить, что обычно закупочная цена одной защитной маски в контрактах других государственных учреждений составляет в среднем 5-6 рублей за штуку.
Инфракрасные термометры BLIR-3 из Китая также закупаются по цене выше рыночной - 16 800 рублей за штуку при розничной цене от 1000 до 3500 рублей.